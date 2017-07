Mertens opent haar grasseizoen met snelle nederlaag

Elise Mertens sloot het gravelseizoen af met een knappe derde ronde in Parijs. Het leverde haar de 51e plaats op op de WTA-ranglijst. Maar op gras moet de beste Belgische tennisster nog zoeken naar het juiste ritme.

In haar eerste ontmoeting met de Oekraïense Tsoerenko moest Mertens al snel het hoofd buigen. In de eerste set speelde onze landgenote nog goed mee met het zevende reekshoofd, maar in de tweede set kon ze nog maar een game winnen. De partij duurde amper 1 uur en 11 minuten.

Mertens heeft dus nog wel wat werk voor Wimbledon, waar ze begin juli voor het eerst op de hoofdtabel staat.