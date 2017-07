Kontaveit boekt in Rosmalen haar eerste WTA-succes

Anna Kontaveit (WTA-49) was heer en meester in de finale en liet Vichljantseva alle hoeken van het veld zien. De Russische, de nummer 74 van de wereld, had geen antwoord op het dominante spel van Kontaveit en leek al snel de moed te verliezen.

Een opflakkering in de tweede set was geen lang leven beschoren. Na 1u14' was de kous af. Voor de 21-jarige Kontaveit is het haar allereerste eindzege op een WTA-toernooi.

"Ik ben dolblij", straalde Kontaveit na afloop. "Ik heb een geweldige week achter de rug. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft."