Wickmayer verliest van dubbelpartner Konta in Nottingham

Konta is het topreekshoofd op het voorbereidingstoernooi op Wimbledon én in Nottingham ook de dubbelpartner van Wickmayer. Maar ze kende geen genade.

In een wip stond onze landgenote 4-0 achter. Ze knokte zich nog terug tot 4-3, maar dan vond Konta weer het goeie ritme: 6-4. In de tweede set kon Wickmayer geen van haar vier servicespelletjes winnen: 6-1 was het logische verdict.

Wickmayer moet Nottingham nog niet verlaten: samen met Konta staat ze in de kwartfinales. Gisteren klopten ze na een super-tiebreak een Tsjechisch-Taiwanees duo, nu wacht een Australisch-Taiwanees koppel.