Flipkens is niet opgewassen tegen Kontaveit

Kirsten Flipkens bewaarde nochtans goeie herinneringen en Anett Kontaveit (WTA-49). In hun enige vorige ontmoeting, vorig jaar in Monterrey, was het Flipkens die aan het langste eind trok.

In Rosmalen leek Flipkens (WTA-75) aanvankelijk goed op weg naar een nieuwe zege tegen de Estse. Onze landgenote haalde de eerste set binnen met 6-3, maar daarna nam Kontaveit het commando over. Na bijna anderhalf was het over en uit voor Flipkens.