Nog meer slecht nieuws voor Sjarapova: opgave in Rome en niet rechtstreeks naar Wimbledon

Maria Sjarapova had zich gisteren wel al verzekerd van een vangnet. Dankzij haar zege in de eerste ronde in Rome sprokkelde Sjarapova al een stekje voor de kwalificaties voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Een plaats in de halve finales in Rome had Sjarapova een rechtstreeks ticket voor Wimbledon kunnen opleveren, maar zover komt het door een blessure aan haar linkerbeen dus niet.