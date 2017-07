Wickmayer slaagt voor eerste grastest tegen kwalificatiespeelster

Yanina Wickmayer bereidt zich in Nottingham voor op Wimbledon. Op die grandslam stond ze in 2015 al eens oog in oog met Koelitsjkova. Toen moest onze landgenote het onderspit delven op het heilige gras.

Maar dit keer stond Wickmayer steviger in haar schoenen. Ze blies de kwalificatiespeelster weg in twee korte sets. Na 1 uur en 8 minuten stond er twee keer 6-4 op het scorebord.

In ronde twee botst Wickmayer op de winnares van het Engels onderonsje tussen topreekshoofd Johanna Konta (WTA-8) en wildcard Tara Moore (WTA-213).