Ook in het tennis heeft België gewonnen van Nederland

De wedstrijd tussen de Belgische en de Nederlandse duurde bijna twee uur. In de eerste set nam Mertens, die Bertens in januari al eens had verslagen in de kwartfinales van Hobart (Aus), een 1-3-voorsprong, maar nadat Bertens vier spelletjes op een rij had gewonnen stond de Nederlandse plots in het voordeel en die bonus liet ze zich niet meer afsnoepen (6-4).

In set 2 ging de strijd gelijk op tot 4-4. Mertens won de volgende servicegame, waardoor ze op 4-5 kwam. Bij 30-40 versierde ze een eerste setpunt en dat benutte ze. Na 39 minuten nam ze de tweede set in beslag met 4-6.

In de derde set was de kous voor Bertens zo goed als af. Mertens speelde een niveautje hoger en brak het vertrouwen van Bertens door telkens als winnares uit de heikele momenten te komen.

Op de ogenblikken dat Bertens haar prooi vast leek te hebben, trok Mertens uiteindelijk aan het langste eind. Zo liep Mertens 2-5 uit en toen ze dan nog eens door de opslag van Bertens ging, zat de partij erop.