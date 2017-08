Zonsverduistering en Oekraïense kunnen Flipkens niet afstoppen in New Haven

Terwijl de eclips over de tenniscourts in New Haven trok, moest Kirsten Flipkens aan haar match tegen Lesja Tsoerenko beginnen. De Oekraïense staat 30e op de wereldranglijst, maar Flipkens blaakt van het zelfvertrouwen, onder meer dankzij een zege tegen Ribarikova (die de halve finales speelde op Wimbledon) in de kwalificaties.

Maar Flipkens liet er geen gras over groeien. Ze ging zonder verpinken 2 keer op een rij door de opslag van Tsoerenko. Ze kon zich nog een klein slippertje permitteren op het einde van de eerste set. Toch werd het 6-2.

Iets meer spankracht in de 2e set, onder meer door een snelle break voor de Oekraïense. Maar het zou zowat het laatste gloriemoment van Tsoerenko worden, want Flipkens ontfutselde haar ook nog 2 breaks. In de 2e ronde speelt Flipkens tegen een andere kwalificatiespeelster, de Roemeense Bogdan.