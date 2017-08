Flipkens in kwartfinales na zege tegen collega-kwalificatiespeelster

Kirsten Flipkens had zich in New Haven door de kwalificaties moeten worstelen, maar haar tegenstandster in de achtste finales zou niet frisser aan de match beginnen want ook de Roemeense had al kwalificatiematchen achter de rug.

Bogdan leek zelfs meer last te hebben van zware benen want ze had in de eerste set geen verhaal tegen het uitstekende tennis van onze landgenote.

Bij een zeer comfortabele 6-1 en 4-2-voorsprong kende Flipkens even een dipje. Ze had een medische time-out nodig, maar knokte zich uiteindelijk wel opnieuw in de partij. Bij 4-5 redde ze vier setballen. De Belgische dwong een tiebreak af en daarin was ze opnieuw dominant: 7-1.

In de volgende ronde wacht Daria Gavrilova (WTA-26).