Flipkens gaat zwoegend ten onder in achtste finales in Mallorca

Kirsten Flipkens worstelde zich in Mallorca al door de kwalificaties en ook in haar eerste ronde had ze een taaie klant aan Mandy Minella. Toch had ze nog wat strijdlust over voor haar duel met Vinci.

Ze verloor de eerste set tegen het Italiaanse zesde reekshoofd met 4-6, maar toonde in de tweede set haar tanden. Flipkens sleepte met 7-5 een derde set uit de brand. Maar na bijna twee uur tennis was de tank leeg. Onze landgenote verloor uiteindelijk met 2-6.

In de onderlinge duels komt de 34-jarige Vinci door haar zege op gelijke hoogte met Flipkens. Beide speelsters wonnen nu twee partijen tegen elkaar.