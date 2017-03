Muguruza is maatje te groot voor Flipkens op Indian Wells

Het was dan ook geen grote verrassing dat Flipkens na zo'n anderhalf uur tennis aan het kortste eind trok: 6-2 en 6-3. "Het was toch een moeilijke wedstrijd", vond Muguruza. "Flipkens heeft veel talent en is een gevaarlijke opponente. Ze kan knappe punten maken op de juiste momenten."

In het verleden klopte Flipkens Muguruza wel al twee keer, maar dat gebeurde op gras. "Dat is een lastige ondergrond. Op gras weet je nooit wat er zal gebeuren. En Flipkens heeft veel wapens. Ik ben blij dat ik nu gewonnen heb. De eerste zege is op zak, dat is altijd moeilijk."