Wickmayer bereikt niet zonder moeite de tweede ronde op Indian Wells

In de tweede set sputterde de opslag van Wickmayer. Siegemund ging drie keer door haar opslag. Wickmayer brak 1 keer terug, maar dat mocht niet baten: Siegemund pakte die tweede set met 3-6.

In de derde set trok Wickmayer bij 4-3 het laken naar zich toe in een felbevochten spelletje. Bij 5-4 mocht Wickmayer serveren voor de wedstrijd. Het eerste matchpunt was meteen het goede: 6-4.

In de volgende ronde neemt Wickmayer het op tegen Darija Gavrilova (WTA-26), die vrijgesteld was in de eerste ronde.