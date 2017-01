Flipkens volgt het voorbeeld van Mertens in Hobart

Van het verschil in ranking was vooral in de eerste set niet veel te merken. Fourlis bood verrassend veel weerwerk en dwong Flipkens tot een tiebreak.

Naar het beeld van de set was ook de tiebreak erg spannend. Flipkens bleef koel toen de Australische twee setpunten kreeg, maar had zelf wel zes setballen nodig om de tiebreak met 12/10 binnen te halen. De eerste set duurde 1u13.

Fourlis leek niet van slag na de gemiste kans. Ook in de tweede set hield ze gelijke tred met Flipkens en in het zevende spel ging ze zelfs door de opslag van onze landgenote. Flipkens antwoordde met een rebreak en stoomde door naar 5-4. Fourlis moest serveren om in de match te blijven, maar Flipkens verzilverde twee matchpunten. Het eerste was meteen het goeie.

In de achtste finales treft Flipkens, die morgen jarig is, Monica Nicolescu (WTA-38). De Roemeense is in Hobart het derde reekshoofd. In de onderlinge confrontaties leidt Flipkens met 3-2.