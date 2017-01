Mertens legt Hopman Cup-laureate Mladenovic in de luren

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi kreeg Mertens met Mladenovic de laureate van de Hopman Cup voorgeschoteld. De Française pakte zaterdag aan de zijde van Richard Gasquet de overwinning in het officieuze WK voor landenteams.

Tegen Mertens (foto) kwam Mladenovic er echter niet aan te pas. In de eerste set kon de Française geen enkele keer haar eigen opslagspel winnen. Het enige spelletje dat ze wel won, was op de service van Mertens. Onze landgenote pakte de eerste set in stijl, met een lovegame.

Set 2 bracht geen beterschap voor Mladenovic, die meteen weer haar eigen opslag moest inleveren. Mertens had haar prooi stevig beet en loste haar grip niet meer. Bij 5-2 mocht ze serveren voor de wedstrijd en het eerste matchpunt was meteen het goede.

Leuk detail: in de achtste finales komt Mertens net als in de derde kwalificatieronde Sachia Vickery (WTA-136) tegen. De Amerikaanse werd na het verlies tegen Mertens opgevist als lucky loser en gaf zichzelf een kans op revanche tegen Mertens door in de eerste ronde een Braziliaanse te verslaan.