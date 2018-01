Mertens mag zonder te spelen naar halve finales in Hobart

Elise Mertens, de titelverdedigster in Hobart, zou het in de kwartfinales opnemen tegen Monica Niculescu (WTA-85) in een heruitgave van de finale van vorig jaar. Maar de Roemeense kwam niet in actie door een nekblessure.

"Ik ben teleurgesteld omdat ik van dit toernooi houd," zegt Niculescu. "Bij een gewone backhand voelde ik iets kraken in mijn nek en sindsdien kan ik niet meer normaal bewegen. Ik vind het spijtig voor de fans, want ik speel hier erg graag. Ik kan helaas niet bewegen, dus ik denk dat dit de juiste beslissing is."

In de halve finales neemt Mertens (WTA-36) het nu op tegen de Britse kwalificatiespeelster Heather Watson (WTA-74). Die rekende in de kwartfinales in 2 sets af met Donna Vekic.