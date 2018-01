Elise Mertens wint opnieuw het toernooi van Hobart

Looking for the @HobartTennis final?



We've got a slight 🌧️ delay. pic.twitter.com/kJrNr2EjdH — WTA (@WTA) 13 januari 2018

.@elise_mertens is out to repeat her @HobartTennis title but can Mihaela Buzarnescu stop her in the final? It's on now! pic.twitter.com/Oqx6rS9qZn — WTA (@WTA) 13 januari 2018

And that's how you play when the 🏆 is on the line. #HobartTennis pic.twitter.com/GQtXjkJCu1 — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Buzarnescu comes out from the rain delay firing. #HobartTennis pic.twitter.com/zcXonpZlr8 — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Three straight games after the delay for @elise_mertens wins her the first set 6-1 @HobartTennis. pic.twitter.com/3mX2iYxE5K — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Three aces in this game.

Six games in a row.

It's safe to say @elise_mertens is on a roll. #HobartTennis pic.twitter.com/Jw4tGlfvbd — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Play has been suspended due to rain. #HobartTennis pic.twitter.com/OLM0rJmaMH — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Dancing and drying. 👍



No play before 6:45 GMT @HobartTennis pic.twitter.com/b508c2LQxy — WTA (@WTA) 13 januari 2018

.@elise_mertens and Mihaela Buzarnescu return to the court at @HobartTennis!



Mertens leads 6-1, 2-1 with Buzarnescu serving! pic.twitter.com/WSxILuUSW8 — WTA (@WTA) 13 januari 2018

.@elise_mertens pushes Buzarnescu around the court before sealing the point with a volley! #HobartInternational pic.twitter.com/LLAtwQRq1o — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Buzarnescu breaks for 5-4!



She will serve to take this @HobartTennis final to a decider! pic.twitter.com/VRvUt8NfZ0 — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Buzarnescu takes the second set, 6-4!



A final set will decide the @HobartTennis champion! pic.twitter.com/cM32kdEA1L — WTA (@WTA) 13 januari 2018

Buzarnescu plays a gutsy drop shot and volley combo down break point, but it pays off! #HobartInternational pic.twitter.com/zyy7rLRbuA — WTA (@WTA) 13 januari 2018