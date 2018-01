VIDEO: titelverdedigster Mertens stoomt door naar kwartfinales in Hobart

De Japanse Nara had in de eerste ronde al kennis mogen maken met het gevarieerde spel van Elise Mertens. De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71) was beter gewapend tegen onze landgenote, maar werd zwaar op de proef gesteld.

Maia, nochtans geroemd om haar opslagen met veel effect, kwam in haar tweede opslagspelletje al in de problemen. Mertens kon de breakkans echter niet verzilveren. In het belangrijke zevende spelletje lukte dat wel, meteen goed voor 4-6-setwinst.

In de tweede set moest Mertens karakter tonen. Ze kon wel twee keer een break afdwingen, maar gaf haar eigen opslag ook twee keer uit handen. Met enkele stevige returns kon ze uiteindelijk een derde break pakken. De titelverdedigster staat met haar tiende zege op rij in Hobart al in de kwartfinales.