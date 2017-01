Kirsten Flipkens verliest op haar verjaardag in Hobart

De logica van de WTA-ranking werd gerespecteerd: Flipkens staat 73e, Niculescu 38e. Flipkens kon echter met vertrouwen aan de partij beginnen, omdat ze in de onderlinge confrontaties 3-2 voorlag.

Maar Niculescu trok de bordjes gelijk. Tot 3-3 ging het gelijk op, waarna Flipkens twee keer haar opslag weggaf. Tussendoor liet de Belgische wel kansen op een rebreak liggen.

In de tweede set kregen we hetzelfde beeld: de twee bleven aanvankelijk goed samen, waarna Niculescu weer twee keer op een rij de opslag afpakte van Flipkens. De Roemeense was heel efficiënt: het eerste setpunt in de eerste set en het eerste matchpunt in de tweede was meteen prijs.