Huilende Bertens pakt toch titel in Gstaad na peptalk van coach

Vorig jaar schopte Bertens het ook tot in de finale van het toernooi in Zwitserland, maar toen botste ze op Golubic. Nu waren het haar eigen zenuwen die haar bijna de titel kostten.

In de derde en beslissende set had Bertens een 2-1-voorsprong in handen, maar plots barstte de Nederlandse in tranen uit. Ze vroeg een gesprek met haar coach. Die kwam haar even oppeppen en zijn speech deed wonderen.

Ze snelde naar 6-1-setwinst en de toernooizege. Het is voor Bertens haar vierde WTA-titel.