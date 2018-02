VIDEO: Mertens is flow Australian Open helemaal kwijt

Elise Mertens gooide hoge ogen met een halve finale op de Australian Open, maar onze landgenote kan maar geen vervolg breien aan die knappe prestatie. Zowel in de Fed Cup als in Doha kon ze geen twee zeges meer na elkaar boeken, ze zakte weg uit de top twintig en in Dubai struikelde ze al over de eerste horde.

Mertens begon nochtans goed tegen Catherine Bellis (WTA 41), een beloftevolle Amerikaanse. Met gevarieerd tennis en een knap dropshot versierde Mertens meteen een break, maar daar bleef het ook bij. Ze stapelde daarna de fouten op en kon geen weerwerk bieden tegen de krachtige slagen van Bellis: 6-3.

Mertens leek zichzelf niet en op een korte opflakkering na kwam er geen beterschap in de tweede set. Ook al maakte Bellis nu meer fouten en tuimelden haar opslagcijfers naar beneden, Mertens profiteerde niet. Bellis neemt het in de tweede ronde op tegen de Spaanse Garbine Muguruza.