Eerste tennistitel van het jaar is voor de Oekraïense Svitolina

Elina Svitolina was al een paar jaar een subtopper in het vrouwentennis, maar vorig jaar stootte ze door naar de wereldtop, dankzij onder meer 5 titels. In september stond ze even 3e op de wereldranglijst, uiteindelijk sloot ze het jaar af als 6e.

Dit jaar lijkt Svitolina de lijn van vorig jaar door te trekken. In Brisbane reeg ze achtereenvolgens Suarez Navarro, Konjuh, Konta en Pliskova aan haar degen. Die laatste was de titelverdedigster en is ook de nummer 2 van de wereld.

In de finale kreeg de Wit-Russische kwalificatiespeelster Sasnovitsj een pak voor de broek. Sasnovitsj had al 4 duels in de kwalificaties moet spelen en won op het hoofdtoernooi bijna al haar matchen in 3 sets. Maar in de finale was de tank helemaal leeg. Voor Svitolina is het de 10e titel uit haar carrière.