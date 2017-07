Zanevska kan Argentijnse nummer 214 niet afstoppen

Haar eerste avontuur op de hoofdtabel in Wimbledon eindigde voor Zanevska in de eerste ronde. In Boekarest stonden de speelsters opnieuw op gravel, maar dat bracht geen beterschap voor onze landgenote.

In het eerste duel tussen de vrouwen was het de Argentijnse die het best van start ging. Ze won de eerste set met 6-3. De tweede set zagen we het tegenovergestelde wedstrijdbeeld. Nu draaide de opslag van de Belgische beter en ze stak de set op zak.

Maar in de beslissende set was de eerste service van Podoroska ongenaakbaar. Ze snelde naar 6-1-setwinst. Na bijna twee uur tennis zat het toernooi er zo op voor Zanevska.