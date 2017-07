Parmentier is in Boekarest toch te sterk voor Elise Mertens

Twee maanden geleden draaide het duel tussen Mertens en Parmentier al eens uit op een thriller. Onze landgenote redde toen op het gravel in Rabat twee matchpunten om het laken uiteindelijk naar zich toe te trekken.

Ook nu werd het een spannende partij van bijna 2,5 uur. Maar de afloop was minder gunstig voor de Belgische. Het vijfde reekshoofd had de touwtjes in handen in de eerste set, maar in set twee nam Parmentier het commando over.

Ook in de derde set begon de Française het best. Mertens wiste nog een vroege break uit, maar zag haar avontuur in Boekarest uiteindelijk toch stranden in de achtste finales.