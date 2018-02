Kwartfinales zijn het eindstation voor qualifier Bonaventure in Boedapest

Ysaline Bonaventure was de voorbije dagen goed op dreef in Boedapest. Ze doorspartelde de kwalificaties en schakelde in de 1/8e finales het 8e reekshoofd uit. Maar in haar kwartfinale liep het heel wat minder. Onze landgenote moest snel 2 keer haar opslag inleveren en stond in een mum van tijd 5-0 achter. Bonaventure herpakte zich en won 3 spelletjes op een rij, maar moest de eerste set uiteindelijk aan haar Duitse opponente laten: 6-3.

In de 2e set bood onze landgenote meer weerwerk. In het 3e spelletje ging Barthel wel door haar opslag en die break bleek doorslaggevend. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor Barthel: 6-4.