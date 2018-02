Bonaventure zet het 8e reekshoofd opzij en staat in de kwartfinales

Donna Vekic staat op de wereldranglijst dan wel 101 plaatsen hoger dan Ysaline Bonaventure, maar in de eerste set vond de Kroatische geen antwoord op het spel van onze landgenote, die eerder de kwalificaties moest spelen. In het 4e spelletje snoepte Bonaventure haar opslag af. Vekic brak meteen terug, maar bij een 5-4-voorsprong ging de Belgische opnieuw door de opslag van haar tegenstandster: 6-4 na 43 minuten.

In de 2e set walste Bonaventure vervolgens helemaal over Vekic, die meteen 2 keer haar opslag moest inleveren. Na nog geen halfuur in die 2e set was het eerste matchpunt meteen het goede voor onze landgenote: 6-1.

In de kwartfinales neemt Bonaventure het op tegen de winnares van het duel tussen Timea Babos en Mona Barthel.