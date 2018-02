De achtste finales zijn het eindstation voor Flipkens in Boedapest

In de eerste set regende het breaks. Cibulkova moest haar opslag 2 keer prijsgeven, Flipkens die van haar 3 keer. In het 9e spelletje werkte onze landgenote nog 2 setpunten weg, maar in het volgende spelletje was het wel raak voor de Slovaakse: 6-4 na 42 minuten.

In de 2e set ging het gelijk op tot 2-2. Daarna schakelde Cibulkova een versnelling hoger. Ze snoepte 2e keer de opslag van Flipkens af en sleepte zo de 2e set in de wacht met 6-2 na een halfuur.