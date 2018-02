Van Uytvanck droogt het vijfde reekshoofd af in Boedapest

Mihaela Buzarnescu, het 5e reekshoofd in Boedapest, staat op de wereldranglijst 41 plaatsen hoger genoteerd dan Alison Van Uytvanck. Maar daar was op het terrein niet veel van te merken. Buzarnescu won het eerste spelletje van de partij nog relatief eenvoudig, maar daarna trok Van Uytvanck het laken naar zich toe. Ze won 6 spelletjes op rij en stak de 1e set op zak in minder dan een halfuur.

In de 2e set bood Buzarnescu meer weerwerk in de spelletjes. Ze kwam herhaaldelijk op 40-40, maar slaagde er uiteindelijk niet in om op het scorebord te komen. Van Uytvanck stak die 2e set na 40 minuten op zak met 6-0.

Onze landgenote plaatste zich zo voor de kwartfinales zonder diep te moeten gaan.