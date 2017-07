Mertens pakt de scalp van gravelspecialiste Suarez Navarro in Bastad

Mertens begon uitstekend aan haar achtste finale. Ze brak meteen door de opslag van Suarez Navarro. In het vijfde en negende spel deed ze dat nog eens over. Daarmee compenseerde ze ruimschoots het ene opslagspel dat de Spaanse van Mertens afsnoepte.

In de tweede set verloren beide speelsters elk twee keer hun opslagspel. Een tiebreak moest de beslissing brengen en daarin liet Mertens het afweten. Ze verloor alle punten waarbij ze zelf mocht opslaan.

In de beslissende derde set ging het gelijk op tot 5-5. In het belangrijke elfde spel kreeg Mertens, die bij momenten erg mooi tennis liet zien, vijf breekkansen. De vijfde keer, was uiteindelijk de goede keer. Op haar eigen opslag die volgde, liet ze de zege niet meer liggen.