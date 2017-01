Konta tankt vertrouwen voor match tegen Flipkens met tweede WTA-titel

Johanna Konta schopte het vorig jaar tot in de halve finales op de Australian Open en lijkt ook dit jaar klaar om het ver te schoppen. Ze won het WTA-toernooi van Sydney na een overtuigende prestatie in de finale.

De 25-jarige Britse verloor haar twee vorige confrontaties met Radwanska (WTA-3), maar blies de Poolse nu van het terrein. Na 1 uur en 22 minuten stond de eindscore op het bord: 6-4 en 6-2.

Kirsten Flipkens weet wat haar te wachten staat. "Het is een slechte loting", zei de Belgische. "Het enige voordeel dat ik heb, is dat ik niets te verliezen heb. Zij heeft veel punten te verdedigen. Vorig jaar heb ik haar wel eens geklopt. We zullen zien."