Nummer 1 Kerber houdt slechte generale repetitie voor Australian Open

Kerber was als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde in Sydney. Met de Russin Kasatkina (WTA-26) kreeg ze geen makkelijke tegenstander in de achtste finale en dat bleek: 7-6 (7/5), 6-2.

Ze trekt nu met negatief saldo naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, met twee nederlagen en één overwinning.

Naast Kerber gingen er in Sydney met Dominika Cibulkova (WTA-6) en Svetlana Koeznetsova (WTA-9) nog enkele grote namen vroeg uit.