Nummer 241 van de wereld doet Van Uytvanck zweten in Quebec

Van Uytvanck sneuvelde in de US Open al in de eerste ronde. Die nederlaag leek nog niet helemaal verteerd want in Quebec had ze het bijzonder moeilijk met Carol Zhao.

De Canadese stond dankzij een wildcard op de hoofdtabel, maar toch hield ze de Belgische meer dan twee uur aan de praat. Uiteindelijk trok Van Uytvanck pas na een tiebreak in de derde set het laken naar zich toe.

Om een plaats in de kwartfinales neemt Van Uytvanck het op tegen de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic (WTA-174). Van Uytvanck won haar enige vorige duel met de 29-jarige Erakovic. Eind juni klopte ze haar in de halve finales van het ITF-grastoernooi in Ilkley.