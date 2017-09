Van Uytvanck bereikt vlotjes de halve finales in Québec

Caroline Dolehide (WTA-161) had weinig in de pap te brokken in de kwartfinale op Canadese bodem. In de eerste set kon de Amerikaanse nog aanklampen tot 2-2, maar daarna verloor ze twee keer haar opslagspel: 6-2. In de tweede set leverden twee nieuwe breaks hetzelfde resultaat op: 6-2 en 6-2.

Bij de laatste vier speelt Van Uytvanck tegen de 30-jarige Tatjana Maria, het vierde reekshoofd. Het staat 1-1 in de onderlinge duels tussen onze landgenote en haar Duitse opponente.