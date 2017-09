Van Uytvanck haalt op een drafje de finale in Québec

Alison Van Uytvanck (WTA-98) is een mooi parcours aan het afleggen in Canada. In de halve finale was ze meer dan een maatje te groot voor Tatjana Maria (WTA-58). Na iets meer dan een uur stond er 6-1 en 6-2 op het scorebord.

In de finale neemt Van Uytvanck het op tegen de winnares van het duel tussen Lucie Safarova (WTA-33) en Timea Babos (WTA-63). Voor Van Uytvanck wordt het morgen de tweede finale uit haar carrière. In 2013 won ze het toernooi in Taiwan, ze klopte toen Yanina Wickmayer in de finale.