Van Uytvanck verovert tweede WTA-titel in Québec

Alison Van Uytvanck heeft de WTA-finale in Québec (Canada) gewonnen. Onze landgenote (WTA-98) was in 3 sets de Hongaarse Timea Babos (WTA-63) de baas: 5-7, 6-4, 6-1. Voor Van Uytvanck was het haar tweede WTA-trofee, de eerste was in Taiwan in 2013.