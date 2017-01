Wickmayer begint seizoen met snelle zege in Auckland

Door de regen moest Wickmayer een dag langer wachten om aan haar seizoen te beginnen. Maar het uitstel bracht onze landgenote duidelijk niet uit haar concentratie want ze had in haar eerste ronde uiteindelijk geen kind aan Larsson, die nochtans hoger op de WTA-ranglijst staat.

Na een uur had ze al een matchpunt te pakken. Ze won uiteindelijk in twee korte sets: 6-1 en 6-2. In de tweede ronde neemt de 27-jarige het mogelijk op tegen Kirsten Flipkens (WTA-64), de andere Belgische in Auckland. Zij moet eerst wel nog voorbij de Kroatische Ana Konjuh (WTA-47).