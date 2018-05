(Zieke?) Mertens verliest eerste match op gravel van het seizoen

Het waren hectische dagen voor Elise Mertens, want na haar titel in Rabat moest ze meteen het vliegtuig op om een dag later in de eerste ronde in Madrid Alison Van Uytvanck partij te geven.

Mertens won die match wel, haar 13e overwinning op een rij op gravel, maar de inspanningen begonnen ook hun tol te eisen. Wegens buikgriep moest ze zich uitschrijven voor het dubbelspel.

Vol goeie moed begon ze toch aan haar match tegen Simona Halep, de nummer 1 van de wereld en de winnares van het toernooi van Madrid van de voorbije 2 jaar. Maar het werd al snel duidelijk dat het een ongelijke strijd was.

Met nagenoeg perfect graveltennis kreeg Mertens in de 1e set een bagel (6-0) om de oren. In de 2e set was ze iets competitiever. Bij 5-3 kreeg Halep matchpunt na matchpunt, maar Mertens was strijdvaardig en werkte er 4 van weg. Het 5e was te veel gevraagd.