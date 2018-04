Met Van Uytvanck verdwijnt ook 2e Belgische uit Istanbul

De eerste 3 games waren een perfecte voorafname van de rest van de match: Van Uytvanck brak meteen, maar gaf wat later ook haar eigen opslag uit handen. Om meteen terug te breken.

In totaal verloor Tomljanovic 4 keer haar opslag, Van Uytvanck 7 keer. In de eerste set kwam onze landgenote 1-3 voor, maar zou ze nadien geen spelletje meer pakken: 6-3 na 35 minuten.

In de 2e set liep Tomljanovic 5-1 na, nadat Van Uytvanck 3 keer op een rij haar service niet had kunnen houden. Ze spartelde nog even tegen, maar bij 5-3 besliste een nieuwe break de match: 6-3 na 48 minuten.