Mertens wint haar eerste match op gras in drie weken en hoe

Mertens (WTA-57) beleefde vorig seizoen een droomweek in Rosmalen, maar zocht nu nog naar haar goeie vorm op gras. Tegen Babos (WTA-38) had ze die eindelijk te pakken. Vier keer pakte de beste Belgische, die zes aces sloeg, de service van de Hongaarse af in de eerste set. In de tweede set ging het bijna even vlot: na 1 uur en 8 minuten zat de match erop.

In de tweede ronde wacht de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA-17). Die klopte Mertens in de Fed Cup-ontmoeting in april op gravel met 6-4, 6-0.