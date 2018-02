Eerste uitstapje van Mertens in Doha eindigt in tweede ronde

Gisteren had Elise Mertens al drie sets nodig om Timea Babos te kloppen en ook vandaag draaide de Belgische niet op volle toeren. Mertens is bij haar eerste deelname in Doha het vijftiende reekshoofd, maar ze kon zich niet plaatsen voor de achtste finales.

Ze verloor haar confrontatie tegen de Roemeense Sorana Cristea in twee sets. Mertens begon sterk aan de partij en pakte meteen een break, maar de Roemeense knokte terug. De opslag van Mertens haperde en na 1 uur en 40 minuten toch haar koffers pakken.

Het is pas haar tweede nederlaag op het WTA-circuit dit seizoen. Ze verloor op de Australian Open pas in de halve finales. Maar sinds dat sprookje ging ze in de Fed Cup wel onderuit tegen Kristina Mladenovic (WTA-13) en nu dus tegen Cristea.