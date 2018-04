Nederlandse Bertens overleeft bomvol schema en pakt 5e WTA-titel

Bertens had in haar halve finale tegen Madison Keys meer dan drie uur nodig om zich te plaatsen voor de eindstrijd. Door de regen in Charleston kon ze haar halve finale maar afwerken op zondag, een paar uur voor de finale.

Daarin leek ze geen last te hebben van die lange wedstrijd en het drukke schema. Na amper 58 minuten was het verhaal van Görges over na twee erg korte sets.

Voor Bertens is de zege in Charleston haar vijfde WTA-titel. In 2012 won ze in Fez, in 2016 in Nürnberg en vorig jaar in Nürnberg en Gstaad. Ze verloor in haar carrière nog maar 1 finale: in 2016 in Gstaad.