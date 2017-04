Piepjonge kwalificatiespeelster is eerste laureate in Biel

Congratulations to #MarketaVondrousova, winner of the Ladies Open Biel Bienne Singles Final 2017! #WTABiel @WTA pic.twitter.com/wThXwi36Fb — Ladies Open Biel (@WTABielBienne) 16 april 2017

What a lob by Vondrousova!



Takes it into a Second set tie-break! #WTABiel pic.twitter.com/9f76GMpLT7 — WTA (@WTA) 16 april 2017

Marketa Vondrousova impressed with her drop shot 💪 #WTABiel pic.twitter.com/CAKClxTW1w — WTA (@WTA) 16 april 2017