Ook Flipkens is niet opgewassen tegen Hercog

Polona Hercog heeft wel wat met de Belgische vrouwen in Auckland. In de eerste ronde had de Sloveense, de nummer 100 van de wereld, Alison Van Uytvanck uitgeschakeld. Tegen Kirsten Flipkens deed Hercog dat nog eens over.

Hercog kwam in de eerste set amper in de problemen op haar eigen opslag en forceerde in het vijfde spelletje een break. Die volstond voor de Sloveense om de eerste set te winnen met 6-4.

Het begin van set 2 was meer gelijk opgaand. Flipkens versierde bij een 2-1-voorsprong twee breakpunten, maar kon die niet verzilveren. Dat bleek fataal, want Hercog stoomde met 5 spelletjes op rij door naar de overwinning.