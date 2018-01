Foutenlast nekt Bonaventure in Auckland

Bonaventure had in de eerste ronde nog indruk gemaakt tegen het zesde reekshoofd Poetintseva, maar daar bleef in de achtste finales weinig van over. Bonaventure had vooral moeite op haar eigen opslag.

De Luikse kwam meteen 0-3 achter tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh. Twee keer kon ze de break ongedaan maken, twee keer leverde ze haar opslag meteen opnieuw in. Het derde setpunt was raak voor haar ervaren tegenstandster.

Ook in de tweede set kreeg Bonaventure geen ritme in haar opslagspel: ze sloeg in totaal 6 dubbele fouten. Hsieh profiteerde en liep 0-4 uit. Met heel wat moeite kon Bonaventure zelf ook één break afdwingen, maar meer zat er niet in. Het enkelspel zit erop, in het dubbelspel komt ze wel nog in actie.