Bonaventure overleeft na kwalificaties ook eerste ronde in Auckland

Bonaventure overleefde drie kwalificatiewedstrijden om haar naam op de hoofdtabel in Auckland te schrijven. Een reeks waar ze nog een vervolg aan wou breien in de eerste ronde. Ze ging meteen door de opslag van Poetintseva.

De Kazachse toonde zich nog weerbaar in het zesde spelletje (3-3), maar gaf dan nog twee keer haar opslag uit handen. Het derde setpunt was het goede voor Bonaventure.

In de tweede set had de Luikse wat meer moeite, maar toonde zich een pak efficiënter dan haar tegenstandster. In drie verschillende opslagspelletjes kon ze een breakkans voor Poetintseva wegwerken en zelf had ze maar één kans nodig. De break volstond voor een vlotte overwinning in twee sets.

In de tweede ronde kijkt Bonaventure de Taiwanese Su-Wei Hsieh in de ogen.