Van Uytvanck struikelt over eerste horde in Auckland

Alison Van Uytvanck begon met een love game aan haar eerste wedstrijd van 2018, maar dat was geen voorbode voor de rest van de partij. De Sloveense Polona Hercog bood snel meer weerwerk en dwong vijf breakkansen af, die Van Uytvanck nog overleefde tot 4-4. Maar de zesde keer was wel de goede keer voor Hercog. Ze sleepte meteen de eerste set in de wacht.

In de tweede set waren Van Uytvanck en Hercog nog meer aan elkaar gewaagd. Onze landgenote was snel op achtervolgen aangewezen, maar liet haar hoofd niet hangen. Ze timmerde op haar beurt zes breakkansen bijeen en hing de bordjes opnieuw in evenwicht: 4-4.

Maar Van Uytvanck toonde zich te wisselvallig: ze gaf haar opslag een derde keer uit handen en mocht haar koffers pakken. Ze mist zo een Belgisch onderonsje in de tweede ronde tegen Kirsten Flipkens.