Flipkens zet 2018 in met een overwinning in Auckland

Kirsten Flipkens begon met een servicebreak aan haar wedstrijd, maar in het slot van de eerste set kwam Donna Vekic toch weer opzetten. Maar Flipkens kon het achtste reekshoofd afstoppen in een tiebreak.

In de tweede set was Flipkens de kluts kwijt: na drie servicebreaks stond er 3-6 op het scorebord. Maar in de beslissende set kon onze landgenote toch het laken naar zich toetrekken.

In Auckland komen nog twee landgenotes in actie: Alison Van Uytvanck (WTA-76) plaatste zich eveneens rechtstreeks voor de hoofdtabel, Ysaline Bonaventure (WTA-183) overleefde de kwalificaties.