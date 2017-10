Mertens laat kansen liggen tegen Garcia (WTA-15) in Peking

Voor Elise Mertens (WTA-38) zit het WTA-toernooi van Peking erop in de tweede ronde. Ze heeft haar prestatie van de 1e ronde in Peking tegen Dominika Cibulkova (WTA-10) niet kunnen herhalen. Onze landgenote had nochtans kansen tegen de Française Caroline Garcia (WTA-15), maar die won met 7-6 (7/4), 6-4.