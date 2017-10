Caroline Garcia verrast Halep in Peking en doet een "Goffintje"

De Française Caroline Garcia heeft na Wuhan ook in Peking getriomfeerd. Net als David Goffin (in Shenzhen en Tokio) won ze twee toernooien op een rij. De nummer 15 van de wereld klopte in de finale nummer 2 Simona Halep met 6-4, 7-6 (7/3). In de 2e ronde was Garcia te sterk voor Elise Mertens.