Wickmayer staat in de halve finales in Guangzhou

Door twee vroege servicebreaks kwam Wickmayer in een oogwenk 4-0 voor in set 1. Cornet kon dan pas voor het eerst haar opslag behouden, maar speelde hem bij 5-1 opnieuw kwijt. Gevolg: 6-1 na amper 32 minuten.

In de tweede set bood Cornet meer weerwerk. Door een festival aan servicebreaks ging de strijd gelijk op tot 6-6. In de tiebreak liep onze landgenote 4-1 uit. Daarna sprokkelde Cornet 4 punten op een rij (4-5), maar daarna was kous af en maakte Wickmayer er na 1 uur en 41 minuten met 7-5 een einde aan.

Wickmayer is op dreef in Guangzhou. In de 1/8e finales was ze al te sterk voor eerste reekshoofd Peng (WTA-24). Voor een plaats in de finale neemt Wickmayer het morgen op tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA-65), van wie Wickmayer in het verleden al 2 keer won.