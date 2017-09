Servische Krunic roept Wickmayer halt toe in China

Yanina Wickmayer was goed op dreef in China. Ze had onder meer de Chinese Peng en de Française Cornet, maar tegen Krunic (WTA-65) kon ze niet op. De 24-jarige Servische was op de cruciale momenten iets beter.

Haar goeie week in China levert Wickmayer (WTA-116) geen windeieren op. Ze sprokkelde genoeg WTA-punten om maandag opnieuw in de top 100 te prijken.